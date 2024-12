Thesocialpost.it - Si sveglia con un taglio sul labbro, il medico: “È solo un morso”. Giovane papà muore il giorno dopo

Leggi su Thesocialpost.it

“Tutto è iniziato con un piccolosul,” racconta Danielle Sherer, zia di Lockie Seddon, ilaustraliano di 20 anni morto il 24 novembre per un’infezione da stafilococco aureo, diffusasi al cervello. Lockie, originario di Victoria, era padre di due bambini e aspettava il terzo dalla compagna Claire.Leggi anche: Scomparsa una 17enne a Padova, il fratello: “Si chiama Melissa e doveva incontrare il fidanzato”Il dramma è esploso improvvisamente. La mattina precedente, Lockie si èto con occhi gonfi e sporgenti e ha detto alla compagna: “Sto morendo.” Trasportato d’urgenza in un ospedale locale, è stato messo in coma farmacologico. Tuttavia, la struttura non era attrezzata per gestire la gravità del caso. “Lo hanno trasferito immediatamente a Melbourne,” ha spiegato Sherer.