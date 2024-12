Si è spento così presto Addio all’attore e protagonista delle grandi soap un lutto per tutta la tv

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un noto attore, celebre per il suo lavoro in alcuneopera più seguite degli anni ’80 e ’90, è morto all’età di 77 anni. La pubblicista Cynthia Snyder ha confermato che è deceduto venerdì scorso nella sua abitazione al Motion Picture and Television Fund di Woodland Hills. La moglie, anche lei attrice, ha dichiarato che l’attore “ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia della sua famiglia”, sei anni dopo che gli era stata diagnosticata la malattia di Alzheimer precoce.L’attore ha lasciato un segno profondo in tanti con il suo umorismo, la sua intelligenza e il suo spirito. La moglie ha ricordato che oltre a essere un marito devoto per 43 anni e il miglior padre possibile per i suoi due figli, Hank e Grady, era anche un appassionato allevatore di mucche e un amico per molti. L’attore, originario di Washington, ha avuto una carriera lunga oltre 30 anni, lavorando in numeroseopera di successo.