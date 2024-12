Notizie.com - “Sbattila in aria e scappa”, così truffavano gli anziani in tutta Italia: chi sono i 15 indagati senza scrupoli e quali tecniche usavano

Marco dell’ufficio postale, so che il ragazzo sta male e iocattolico. Mancano però 3400 euro. Suo marito è vicino a me”. Ma èuna truffa. Una delle tantissime agli atti dell’inchiesta che questa mattina ha portato i carabinieri a sgominare una banda dedita a colpire gliin.“in”,gliin: chii 15(CARABINIERI FOTO) – Notizie.comColpi registrati dagli inquirenti e dagli investigatori in ogni zona del Paese. Nel caso sopra citato, si faceva riferimento ad un ragazzo, presumibilmente il nipote dell’anziana dall’altro capo del telefono. I truffatori simulavano incidenti e guai con la legge dei ragazzi che i nonni potevano risolvere consegnando contanti o gioielli che avevano in casa.