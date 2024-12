Sabatini sulla Champions | Vince l’Inter come nel 2010 contro il Bayern Monaco

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il percorso delinLeague sta confermando quanto fatto di buono dalla gestione di Simone Inzaghi: i nerazzurri, Campioni d’Italia in carica, stanno mantenendo lo status di grande squadra a livello internazionale. Una serie di successi che ha destatoesse di molti, portandotra le favorite alla vittoria finale. Tra questi anche Sandro: “Finale Inter-nel”Volto noto da diversi anni degli studi sportivi delle reti Mediaset, Sandroè solito lanciarsi a dichiarazioni piuttosto divisive. L’anno scorso ha raccolto i frutti di una delle sue previsioni in merito all’impatto che Marcus Thuram avrebbe avuto in Serie A, smentito poi dalla stagione sorprendente e devastante del francese.Una delle tante opinioni del giornalista – ex-addetto stampa proprio del– che ha sempre dovuto affrontare le continue e crescenti antipatie del tifo nerazzurro.