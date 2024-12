Lanazione.it - Rossi (Lega): “Quattro nuovi defibrillatori ad Arezzo”

, 3 dicembre 2024 –saranno installati in Via dei Platani, Meridiana, Via Monte Falco e Loc. Chiani. Continua l'iniziativa di FedericoSegretario comunale e Capogruppo consiliaredi, che si è attivato per installare i DAE in queste zone. "Esprimo grande soddisfazione per l'acquisto da parte dell'Amministrazione comunale didiche saranno posizionati in Via dei Platani, in zona Meridiana, in Via Monte Falco e nella Frazione di Chiani. Continua la massima attenzione da parte delladia questa tematica e dopo l'installazione dello strumento in Loc. Le Poggiola, gli otto nelle Farmacie Comunali in collaborazione con A.F.M., arrivano questi quattoin delle aree che ad oggi ne sono sprovviste, per una spesa di circa 6 mila euro.