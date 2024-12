.com - Roma, si accende l’albero di Natale in Piazza di Spagna

Leggi su .com

La magia delè arrivata acon l’accensione delfirmato Bulgari sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, indi. L’evento, che ha avuto luogo ieri sera, ha dato il via ufficiale al periodo natalizio nella Capitale, accompagnato dall’illuminazione delle suggestive luminarie lungo via Condotti., si accendono le luminarie di via Condotti, che richiama il simbolo iconico della maison Bulgari, il serpente, è un’opera d’arte moderna. Realizzato con una struttura in plexiglass che si sviluppa a spirale su una base in ottone, è avvolto da una scintillante maglia dorata che riflette le luci circostanti, creando un’atmosfera unica.All’evento hanno partecipato figure di spicco del mondo istituzionale e culturale, tra cui il sindaco diRoberto Gualtieri e l’assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato.