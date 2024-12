Sbircialanotizia.it - Roma, clamoroso errore: sbagliato il nome sulla maglia di Dovbyk

divisa da gioco dell'attaccante ucraino, in campo contro l'Atalanta, si legge 'Dobvik' Il momento negativo dellacontinua in campo e fuori. Ieri sera i giallorossi sono stati battuti dall'Atalanta per 2-0 con il gol, nel secondo tempo, di Marten De Roon e del grande ex Nicolò Zaniolo. Nella serata dell'Olimpico però un particolare .