Rifiuti pericolosi nel Napoletano, sequestrata area da 3mila mq

Tempo di lettura: < 1 minutoCento metri cubi diprovenienti da lavori di demolizione, imballaggi di legno e plastica ma anche confezioni di vernici e solventi nonché lastre di amianto già frammentate sono stati trovati dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli a Giugliano in Campania (Napoli), in un fondo di circa 3000 metri quadrati, nei pressi di Lago Patria. Al termine degli accertamenti tutta l'è stata sottoposta a sequestro penale e contestualmente sono state attivate tutte le procedure atte per la rimozione degli inerti dalla zona. Gestione illecita die la realizzazione di discarica abusiva sono le ipotesi di reato evidenziate all'Autorità Giudiziaria dai militari nei confronti di individuo da identificare.