Requiems sui passi della perdita

Lo scorso anno Angelin Preljocaj ha visto volare via suo padre, sua madre e alcuni fra gli amici più cari, "e questo – ha raccontato il celebre coreografo in una conversazione con Vinciane Laumonier – ha fatto emergere in me un desiderio antico e profondo di mettere in danza i sentimenti legati alladi una persona cara". È nata così "Requiem(s)", la sua nuova creazione che presenterà domani sera (mercoledì 4) alle 20.30, in prima italiana, al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Venti danzatori del rinomato ‘Ballet Preljocaj’, fondato nel 1985 e dal 2006 residente al Pavillon Noir di Aix-en-Provence, daranno vita a una serie di numeri, come rituali immaginari che rimandano alla ricchezza di emozioni che ci attraversano quando affrontiamo un distacco dai nostri cari, dal dolore più profondo al sorriso dell’esistenza.