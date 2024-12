Liberoquotidiano.it - Processo Turetta, oggi la sentenza per l'omicidio di Giulia Cecchettin

Venezia, 3 dic. (Adnkronos) - Cinque udienze, circa due mesi die la primache arriva a poco più di un anno dal femminicidio di, la vittima diventata simbolo della lotta al patriarcato., martedì 3 dicembre, l'imputato Filippo, giudicato dalla corte d'Assise di Venezia, conoscerà la sua condanna per l'dell'ex fidanzata uccisa con 75 coltellate la sera dell'11 novembre 2023.Salvo sorprese sarà presente in aula e siederà tra i suoi difensori, gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, a pochi passi da lui ci sarà papà Ginoche ha creato una fondazione dopo la morte della figlia. "Non mi auguro nessuno tipo di vendetta, sono sicuro che i giudici decideranno al meglio - ha detto Gino- Ho piena fiducia nelle istituzioni, la pena che decideranno i giudici sarà quella giusta".