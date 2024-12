Ilfattoquotidiano.it - Processo Regeni, il testimone: “Arrestati insieme, ho sentito quando Giulio veniva torturato. Hanno usato l’elettroshock”

Chiuso in una cabina nera un, cittadino egiziano, racconta ai giudici della Corte d’assise di Roma cosa vide il 25 gennaio 2016lui efurono. “Ho, si lamentava e parlava in arabo. Ricordo che lo vidi per la prima volta nel commissariato Dokki, eravamo statientrambi il 25 gennaio del 2016. Lui chiedeva di potere parlare con un avvocato e con l’Ambasciata” spiega il“Delta”,in modalità protetta nela carico di quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato,ed ucciso il ricercatore italiano.“In commissariato stava parlando con un ufficiale, era vestito con dei jeans e un pullover celeste – ha proseguito il teste rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco -.