Preferenze | Emanuele Gambini al top

Con 161 voti, èmisteralle elezioni nei quartieri. Eletto a Villa San Martino con la lista Ascoltiamo Pesaro,commenta il risultato: "Avrei voluto che la nostra lista riuscisse a ottenere la maggioranza – dice – ma siamo comunque riusciti ad eleggere 4 consiglieri (dai 2 del 2019, ndr.). Considerando che alle ultime comunali avevo ottenuto 260 voti, averne 161 in queste elezioni, dove l’affluenza è limitata, è un ottimo risultato. Tre i temi su cui ci concentreremo: la bonifica dell’amianto nei capannoni di via Becci, per cui nulla è stato fatto dopo tante promesse; la viabilità di via Guido D’Arezzo, dove si concentrano i bus che portano i ragazzi a scuola, una situazione pericolosa per i giovani che si affollano su una banchina troppo stretta. Infine le casette dell’acqua, per limitare la plastica e aumentare i risparmi delle famiglie".