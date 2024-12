Lanazione.it - Pistoia, “Una rete tra le Diocesi per estendere il modello Vicofaro”. Don Biancalani pensa in grande

Leggi su Lanazione.it

, 3 dicembre 2024 – Donha in mente un futuro molto più organizzato ed esteso per il suo centro di accoglienza. Un sogno che il parroco accarezza da tempo, e che aveva avuto qualche speranza ai tempi del governatore Rossi. Poi però senza un concreto sviluppo. Adesso ad interloquire con il parroco dei migranti c’è la, anzi diversedella Toscana. “L’idea – spiega don Massimo – è quella di creare unatra le, perilpistoiese. Oggi (ieri per chi legge, ndr) c’è stato un primo passo avanti per un progetto che vedrebbe in prima linea la nostra e altredella Toscana. Se ne è parlato in una riunione che ha visto la partecipazione del vescovo Monsignor Fausto Tardelli, presenti anche il vicario don Cristiano D’Angelo e il diacono Sauro Gori”.