Quotidiano.net - Per lavoratori Trasnova altra notte davanti cancelli Stellantis

Leggi su Quotidiano.net

dell'aziendaimpiegati nello stabilimentodi Pomigliano d'Arco si preparano a trascorrere la secondaall'ingresso merci della fabbrica per protestare contro il mancato rinnovo della commessa da parte del colosso automobilistico che li porterà, a gennaio, a restare senza lavoro. Una tenda per alternarsi a riposare, bibite, ed alcuni pezzi di legno sistemati alla meglio per riscaldarsi durante lain attesa dei tir diretti nello stabilimento il cui blocco oggi ha provocato anche il fermo produttivo. Sul tavolino sistematoall'ingresso, è rimasto l'alberello di Natale addobbato con i nomi dei licenziati, e sotto, al posto dei doni, la scritta "Dono natalizio". "Sotto l'albero ci hanno lasciato il licenziamento - ironizzano gli operai - nessun credente, nessuno che abbia a cuore gli essere umani, avrebbe scelto periodo peggiore per licenziare padri di famiglia.