Paura per Remco Evenepoel scontro con un furgone in allenamento | diverse fratture per il belga

per. Il ciclistaè rimasto questa mattina coinvolto in un incidente stradale, finendo contro la portiera di unaperta mentre si stava allenando in sella alla sua bici. I soccorsi sono arrivati prontamente,non ha mai perso conoscenza, era seduto e si teneva un braccio, riferiscono i testimoni presenti sul posto. Il campioneè stato trasportato in ambulanza in ospedale ad Anderlecht, dove gli esami hanno confermato riportatoalla costola, alla scapola destra e alla mano destra. A confermarlo in una nota ufficiale è la Soudal Quick-Step, che aggiunge comeora verrà trasportato all’ospedale di Herentals per nuovi esami.Il manager del team Patrick Lefevere, parlando con l’emittente televisivaSporza, ha confermato che il suo corridore, che si stava allenando da solo, ha “dolore alla spalla e a una mano” e che “i medici si stanno occupando di lui”.