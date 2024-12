Ilgiorno.it - Morte Ramy Elgaml, l’amico esce dall’ospedale e va ai domiciliari. Le analisi: positivo alla cannabis

Milano – Fares Bouzidi è stato dimesso dal San Paolo e si trova agli arrestia casa della sorella maggiore. Il ventiduenne tunisino è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale all’alba del 24 novembre, dopo l’alt ignorato all’angolo tra via Monte Grappa e via Rosales e la rocambolesca fuga di otto chilometri conclusa alle 4 con lo schianto del suo TMax in via Ripamonti e ladel passeggero diciannovenne egiziano. Stando a quanto risulta al Giorno, gli esami del sangue hanno rivelato la positività al thc – uno dei maggiori principi attivi della– del conducente dello scooter, che finora non è stato interrogato dal giudice Marta Pollicino proprio per le sue condizioni di salute. Dopo i giorni trascorsi in coma farmacologico in Terapia intensiva e il delicato intervento chirurgico per i traumi al volto provocati dviolenta caduta, ora Bouzidi potrà rispondere alle domande del gip e raccontare la sua versione dei fatti.