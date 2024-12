Tvzap.it - Mariotto, futuro incerto a “Ballando”: che ne sarà ora di lui

News TV. Durante la scorsa puntata dicon le Stelle, in onda sabato 30 novembre su Rai 1, Guglielmoha lasciato lo studio durante la diretta, tra lo stupore dei colleghi giurati e della stessa conduttrice Milly Carlucci. Si è poi scoperto che il motivo è da attribuire ad un’emergenza dello stilista avuta nel suo lavoro in atelier. All’Adnkronos,ha anche aggiunto: “Se Milly mi rivorrà io ci sarò“. Proprio questa frase lascia intendere che per lui potrebbe arrivare un provvedimento, che il suo posto apotrebbe non essere più così scontato. Dopo l’ultima puntata de La Vita in Diretta, i dubbi si moltiplicano.Leggi anche: “con le Stelle”, Angelo Madonia commenta l’esibizione di Federica PellegriniLeggi anche:rompe il silenzio sulla sua fuga daIl motivo della fuga, le parole di“Nessuna fuga,– ha assicurato Guillermoall’Adnkronos– Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi”.