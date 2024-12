Biccy.it - MariaVittoria confusa confessa l’interesse per un altro gieffino

Durante la settimana che ha passato in tugurioMinghetti in più occasioni ha espresso dei dubbi in merito al suo rapporto con Tommaso Franchi. La gieffina non è più sicura di quello che sente per l’idraulico toscano e stamani ha confermato le sue perplessità anche a due suoi amici. Mentre era in giardino con Amanda Lecciso e Javier Martinez, la giovane ha ammesso che i suoi dubbi hanno un nome e un cognome. Nel tugurio infatti la Minghetti e Alfonso D’Apice si sono avvicinati molto, hanno passato tanto tempo insieme, tra confidenze, scherzi, giochi e coccole e pare che la concorrente i sia presa una mezza cotta.Minghetti fa una confessione a Javier e Amanda: “Qualcosa è cambiato e sono in confusione”.Con un po’ di imbarazzo stamani la Minghetti ha vuotato il sacco con Javier e Amanda: “C’è qualcosa che è cambiato.