Thesocialpost.it - Long Covid, trovata una cura efficace. Una svolta per milioni di pazienti

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo anni di incertezze e sperimentazioni, un team di ricercatori canadesi ha individuato una terapiacontro i sintomi persistenti del. Lo studio, pubblicato sul British Medical Journal, rappresenta unaperdiche continuano a soffrire le conseguenze del virus anche mesi dopo l’infezione acuta.La terapia mirataLa ricerca, guidata dall’Università McMaster e condotta in collaborazione con istituti internazionali, ha dimostrato l’efficacia di un intervento basato su due approcci combinati:Terapia cognitivo-comportamentale (CBT): per affrontare i sintomi psicologici e cognitivi come la “nebbia cerebrale“;Attività fisica aerobica intermittente: per migliorare la capacità respiratoria e contrastare la stanchezza cronica.Questa combinazione rappresenta un cambio di paradigma rispetto alle cure iniziali, che si basavano prevalentemente su riabilitazioni ospedaliere non sempre efficaci.