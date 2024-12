Oasport.it - LIVE Milano-Zawiercie 0-0, Champions League volley in DIRETTA: grande equilibrio nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GIESEN-MONZA DIDALLE 18.3017-15 Si ferma in rete il servizio di Tavares.16-15 Kaziyski forza la battuta ma non trova il campo. È il quarto errore consecutivo dai 9 metri.16-14 Gladyr non trova il campo con la battuta.15-14 Si ferma in rete la battuta di Reggers. È il secondo errore dai 9 metri per il belga.15-13 Quarto errore in battuta per i polacchi.14-13 Mani out di Russell.14-12va a segno con il muro a 2 e prova nuovamente ad allungare.13-12 Favolosa difesa di Perry che compre sull’attacco senza muro di Louati. Lonon riesce a sfruttare la difesa attaccando out.12-12 Va a segno la parallela di Russell che approfitta della scelta di Reggers di abbassare le mani.12-11 Il numero 20 delloforza ancora ma questa volta non trova il campo.