Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: brutto errore dell’indiano nel finale, il cinese ritrova posizione pari!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:00 1’30” per.14:59 Naturalmente ricordiamo che c’è l’incremento di 30?, ma è una spada di Damocle comunque. 2? per.14:59 Attenzione, meno di 2’30” per.14:58attuale.Chilli-ren winning on time now.#pic.twitter.com/KNckAGxwhi— Checkmate Dog (@CheckmateDog69) December 3,14:57 Situazione drammatica adesso per, che sta ora facendo pesantemente vibrare la propria sedia muovendosi in attesa di capire cosa fare. Ma ha meno di 4? per farlo.14:56 In tutto questoè con poco più di 5? sull’orologio controche adesso è risalito a 5’39”, per effetto dell’incremento. Situazione da shock per lui, e adesso potrebbero ancora non essere finite le sorprese.14:54guarda laera in un modo che fa capire chiaramente come è conscio del fatto di aver perso un’occasione importante.