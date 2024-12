Lanazione.it - Le miniere di lignite della piana

Domani in occasionefestività di Santa Barbara, patrona dei minatori, si terrà una commemorazione a partire dalle 15 in piazza Primo Maggio a Colombiera frazione di Castelnuovo Magra. Le istituzioni comunali deporranno a una corona di fiori al cippo che ricorda i minatori deceduti il il 19 agosto 1945 nell’esplosione al locale pozzo n. 1 e in generale tutti i lavoratoriminiera didi Luni caduti sul lavoro. Il momento commemorativo sarà seguito da una riflessione storica su questa attività scomparsa e da una breve visita al sito in cui si trovano ancora i resti delle strutture del pozzo. Sarà letta la testimonianza di una giovane cernitrice a cura di Giorgia Turini. L’associazione Guide TuristicheSpezia fa sapere che non ci sarà però la camminata che era prevista e che è stata rimandata a data da destinarsi, in attesa che giungano a conclusione i lavori che stanno interessando l’opera idrica.