Lazio-Napoli le probabili | Conte ne cambia undici in campo anche Rafa Marin e Zerbin

A Sky Sport 24 fanno il punto della situazione sulinsieme a Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno. Giovedì ilandrà all’Olimpico per sfidare la, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Secondo Modugno, quello diin Coppa Italia sarà un turn over completo. In casa, Baroni ha il compito di gestire l’emergenza infortunati, ma potrà contare su Hysaj, Basic e Akpa Akpro.Leggi: «Con Raspadori stiamo provando delle cose, ho necessità impellente di vederlo dall’inizio»vara il2Le parole di Modugno, inviato Sky a Castel Volturno:«Per giovedìneprobabilmente, un turnover totale di squadra per coerenza. C’è la gestione delle energie del fisico e della testa maquello degli umori. Quindi per coerenza c’è un gruppo che va premiato.