Lautaro Martinez miglior giocatore in Serie A | Inter trionfante!

è stato premiato come dell'anno della scorsa stagione di A. IL RICONOSCIMENTO – ha vinto il premio di della scorsa annata di A. Il Toro argentino è stato decisivo per la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri con 24 reti siglate in 33 partite del massimo campionato italiano. Il capitano dell' rappresenta il pilastro della squadra che ora, dopo anni di programmazione dettagliata e vincente, punta a conseguire i massimi obiettivi possibili in ogni competizione che disputa.