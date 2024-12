Laprimapagina.it - L’Aquila, inaugurata all’Emiciclo la mostra “Lo Spirituale nell’Arte”, curata da Antonio Gasbarrini

Leggi su Laprimapagina.it

, 3 dicembre 2024 – E’ stataoggi pomeriggio a, nell’ex navata dell’Emiciclo, lad’arte contemporanea “Lo”, con 25 opere di artisti abruzzesi,dal critico d’artee organizzata dall’AssociazioneMADE IN e da ONE GROUP, in collaborazione con MuBaq e Angelus Novus, con il patrocinio di Regione Abruzzo e Comune del. Al vernissage sono intervenuti, nell’ordine, Francesca Pompa (presidente One Group), Raffaele Daniele (Vicesindaco del), Goffredo Palmerini (presidenteMade In) e il curatore. Numeroso e qualificato il pubblico presente. L’esposizione rimarrà aperta fino al 14 dicembre 2024.Gli Artisti in: Lino Alviani, Sandro Arduini, Vito Bucciarelli, Mandra Cerrone, Fausto Cheng, Duilio Chilante, Angelo Colangelo, Lea Contestabile, Mario Costantini, Gianfranco D’Alonzo, Pasquale De Carolis, Elio Di Blasio, Ennio Di Vincenzo, Franco Fiorillo, Armando Gioia, Angiolo Mantovanelli, Albino Moro, Sergio Nannicola, Giulia Napoleone, Albano Paolinelli,Rauco, Rezakhan, Giancarlo Sciannella, Anna Seccia, Paolo Spoltore.