Inizia il mese del Natale e della solidarietà

dicembre, ildel. Milano, da sempre culla dell’accoglienza, si veste a festa, garantendo a turisti e residenti delle festività all’insegna del divertimento e dello stare bene. Proprio per questo, è sempre una buona idea quella di farsi un giro tra i mercatini che vengono allestiti in questo periodo in città: le casette di legno in Duomo o in Piazza Portello, così come l’attesa Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, oppure ancora gli spazi dove si organizzano eventi nei quali si vendono prodotti equosolidali e dove, dunque, il ricavato assume una significativa finalità solidale. Tra gli appuntamentimilanese più attesi ecco al parco 'La Magia del’, al Carroponte di Sesto San Giovanni, il mercatino equosolidale di Chico Mendes Altromercato, i cui prodotti provengono da filiere tracciate, certificate ed etiche, nel pieno rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali, promuovendo condizioni di lavoro dignitose, prezzi giusti ed equi e pratiche di produzione sostenibili.