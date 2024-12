Ilfoglio.it - Il messaggio di Grillo a Conte. "Fai un altro simbolo e vai avanti. Il M5s è morto ma è compostabile"

Nuovo capitolo nel feuilletton a Cinque stelle. La sfida politico-legale tra Beppee Giuseppe, che sindono il M5s, va. "Martedì alle 11.03 collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia Pagina Facebook. Ho un delicatoda annunciare", ha scritto ierisu X, sotto a una foto di lui e Gianroberto Casaleggio ai tempi "d'oro" della fondazione del Movimento. E oggi sui suoi profili social, sotto la scritta "Sono ottimista" (per le elezioni del 5 dicembre) pubblica un video in diretta. Il comico si presenta su un carro funebre e dice che "i valori del M5s sono scomparsi, non c'è più niente". E poi attacca: "I valori del M5s sono stati traditi, siete diventati un partito di gente che non riconosco più. Mi dà un certo disagio vedere quelrappresentato da persone che hanno trasformato il Movimento in un partitino progressista, con giochetti che non faceva nemmeno la Dc.