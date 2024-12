Nerdpool.it - I film di Natale stanno già conquistando le classifiche di Netflix!

Siamo solo all’inizio del mese di dicembre, ma sembra che gli appassionati di cinema con un abbonamento astiano già entrando nello spirito delle feste. Il fine settimana del Ringraziamento deve aver reso la gente eccitata per l’imminente arrivo del, cogliendo ogni occasione per guardare in streaming le numerose offerte natalizie chemette a disposizione.L’ultima Top 10 diè ricca dinatalizi. Infatti, cinque dei 10top di questo fine settimana sono a tema natalizio.La lista comprende quattronuovi di zecca cheha rilasciato nel mese di novembre. Our Little Secret, The Merry Gentlemen, The Snow Sister e Hot Frosty sono stati tutti rilasciati nelle ultime due settimane. C’è poi l’uniconatalizio diche ha superato la prova del tempo: Le cronache di