Ilfattoquotidiano.it - Giorgia: “A Sanremo 2025 torno perché la canzone ha deciso per me. Per la conduzione di X Factor mi do 6, ma voglio continuare a fare tv. I giovani artisti di oggi? Dovrebbero rallentare per non farsi travolgere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lanciatissima “Senza Paura”, così come si intitolava il suo album di successo del 2013. La “nuova”viene da un anno particolarmente fortunato dalla tv (al debutto come conduttrice di “X”) al cinema (“Oceania 2” e “Diamanti”), dalla musica (col nuovo singolo “Niente di male”) fino alla pubblicità (è il volto di Tim). Cos’altro poteva aggiungere? La partecipazione in gara al prossimo Festival di. La “ciliegina sulla torta” come l’ha definita Carlo Conti. Abbiamo incontrato l’artista alla vigilia della Finalissima di “X” che si terrà il 5 dicembre in Piazza Del Plebiscito a Napoli.Sei sbucata a sorpresa dal cilindro di Carlo Conti.tornare al Festival?È stata laa decidere per me. Da qualche mese faccio i provini per il mio prossimo progetto discografico.