Gino Cecchettin | Abbiamo perso tutti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.25 "La mia sensazione è checome società. Non sono né più sollevato ne più triste rispetto a ieri o domani. E' una sensazione strana, pensavo di restare impassibile". Sono le prime parole didopo la sentenza di ergastolo per Filippo Turetta,che ha ucciso sua figlia Giulia. "E' stata fatta giustizia, la rispetto. Ma dovremmo fare di più come esseri umani. La violenza di genere va combattuta con la prevenzione, con concetti forse un po' troppo lontani. Come essere umano mi sento sconfitto".