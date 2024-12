Gianfranco Pascucci conquista il titolo di miglior panettone gourmet al Panettone Maximo 2024

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 dicembre– Il 1° dicembre, durante la sesta edizione di, il celebre chefdel ristorante stellato “al Porticciolo” di Fiumicino ha ricevuto il premio per il “”. Questo riconoscimento sottolinea la sua maestria nel combinare tradizione e innovazione nella pasticceria., classe 1970, ha scoperto la sua passione per la cucina all’età di 12 anni, preparando spaghetti con le telline raccolte personalmente lungo il litorale laziale. La sua carriera è caratterizzata da un profondo legame con il mare e una costante ricerca della qualità. Il suo ristorante, “al Porticciolo”, è rinomato per l’eccellenza nella cucina di pesce, come attestato dalla Guida MICHELIN Italia 2025.Ilpresentato dahato la giuria per l’equilibrio tra sapori tradizionali e tecniche innovative.