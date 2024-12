Unlimitednews.it - Fondazione Cariplo, a Milano convegno sulla crisi climatica

(ITALPRESS) – Istituzioni, ricercatori e scienziati, comunicatori e attivisti riuniti aper una giornata di studio e confronto aperta al pubblicoin corso. Durante ilorganizzato dadal titolo “Strategie per la transizione: città e territori protagonisti”, che si è tenuto al MEET Digital Culture Centre, si sono susseguite relazioni di esperti, presentazioni di case history e diverse tavole rotonde.Il filo conduttore della mattinata è stato la necessità di porre in essere azioni concrete da parte delle città e dei territori per contrastare e mitigare la, nel pomeriggio invece la discussione si è concentrata su quali siano gli approcci più efficaci per comunicare l’emergenzae le sue conseguenze a coloro che non la sentono ancora come un’urgenza.