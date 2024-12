Ilrestodelcarlino.it - Filippo Turetta condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venezia, 3 dicembre 2024 –è statoper ildi: la sentenza è stata letta davanti alla corte d’Assise di Venezia. Il 22enne di Torreglia era presente, seduto a fianco dei suoi difensori, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera. A pochi metri di distanza anche Gino, papà della vittima.entra in aula della Corte di Assise, all’inizio dell’udienza odierna del processo per la morte di. Erano previste le repliche del Pm, delle parti civili all'arringa della difesa e l'eventuale controreplica, che però non ci sono state. La Corte si è ritirata in camera di consiglio per discutere e deliberare la sentenza. Venezia 3 dicembre 2024. ANSA/ANDREA MEROLA I giudici hanno dunque riconosciuto le aggravanti di premeditazione, crudeltà e stalkin g presentate dal pubblico ministero Andrea Petroni.