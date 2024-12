Liberoquotidiano.it - Disabilità, Inail intitola il suo Auditorium al professor Maglio

Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - In occasione della Giornata internazionale delle persone con, presso la Direzione generaledi piazzale Giulio Pastore, a Roma, si è svolta questa mattina la cerimonia dizione dell'della sede centrale dell'Istituto alAntonio. Pioniere della sport-terapia e ideatore delle prime Paralimpiadi disputate a Roma nel 1960, subito dopo la conclusione dei Giochi della XVII Olimpiade,fornì un contributo decisivo per l'evoluzione della percezione e del trattamento della. In un'epoca in cui avere un handicap equivaleva spesso a una condanna all'emarginazione, nel Centro paraplegicidi Ostia introdusse un nuovo metodo riabilitativo basato sui concetti di presa in carico dei pazienti, di terapia occupazionale e di reinserimento socio-lavorativo.