Catania evade dai domiciliari per oltre 4 mesi arrestato 35enne

La Polizia di Stato ha individuato eun catanese di 35 anni che, daquattro, era ricercato per essere evaso dagli arrestie per aver violato sistematicamente le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.L’uomo è stato fermato, insieme ad un’altra persona, nel corso di un controllo eseguito dagli agenti della squadra Volanti della Questura dinella zona di San Giovanni Galermo, dopo aver notato un atteggiamento particolarmente sospetto tenuto dai due che stazionavano in strada. Alla richiesta dei documenti, uno dei poliziotti ha riconosciuto ilricercato che, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi, ma quando ha capito di non poter fuggire, ha prima raccontato di aver dimenticato il documento a casa e, poi, ha fornito generalità che immediatamente dal controllo in banca dati non hanno restituito alcun risultato.