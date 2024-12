Ilfattoquotidiano.it - Brain rot è la parola dell’anno 2024 secondo Oxford: ecco cos’è la sindrome del “cervello putrefatto” virale su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’English Dictionary ha deciso: ladelè “rot”, traducibile come “marcio” o “”. Si tratta di un neologismo che descrive il “presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, visto soprattutto come risultato di un consumo eccessivo di materiale (in particolare di contenuti online) considerato banale o poco impegnativo”. Il suo significato è un segnale preoccupante che arriva – neanche a dirlo – dai social, dove l’hashtag #rot è stato utilizzato milioni di volte super etichettare video insensati e privi di contenuti.“rot” rappresenta infatti uno dei maggiori pericoli percepiti della vita virtuale, un campanello d’allarme sull’impatto che i social media e i contenuti di bassa qualità possono avere sulla nostra salute mentale.