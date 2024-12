Beach Pro Tour Finals 2024, l’Italia in gara a Doha per le medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

Stanno per prendere il via, all’Aspire Park di, lePro, alle quali parteciperanno anche gli Azzurri deldelVolley. Il programma di gare si svolgerà dal 4 al 7 dicembre.Nel torneo sono iscritte le migliori coppie del panorama mondiale di questo popolare sport olimpico. perci saranno Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (per la competizione femminile) e Samuele Cottafava e Paolo Nicolai (per la competizione maschile), entrambe sul terzo gradino nell’edizione del 2022.Per Nicolai sarà l’ultimo torneo come giocatore. Presto vestirà i panni del commissario tecnico della Nazionale (leggi qui). Per il 4 volte atleta alle Olimpiadi (con l’argento a Rio 2016 in coppia con Daniele Lupo), è quindi l’ultimo appuntamento in carriera.Il programma e il calendario – Fonte agc/coni.