A1 incidente mortale | morta donna di 56 anni

Tragedia sull’autostrada A1, nel tratto della carreggiata nord tra Capua e Caianello, dove unha causato la morte di unadi Napoli, 56. La vittima viaggiava a bordo di un’auto che, dopo essere stata urtata da un altro veicolo, ha sbandato violentemente.Dalle prime ricostruzioni, sembra che si sia trattato di un tamponamento. Oltre alladeceduta, altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza agli ospedali di Caserta e Sessa Aurunca. Entrambe sono in condizioni critiche, con prognosi riservata. Per la 56enne, invece, non c’è stato nulla da fare: èsul colpo. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario del 118, tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani.Il corpo della vittima è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta per gli accertamenti del caso.