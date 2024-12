A Salerno fino al 22 gennaio in scena Musica d’Artista un ciclo di eventi organizzati dal Teatro Verdi

Leggi su Ildenaro.it

al 222025 si terrà al’evento «», undidaldi(direzione artistica del maestro Daniel Oren, segretario artistico Antonio Marzullo ). Il progetto rientra nelle operazioni programmate nell’ambito dell’accordo per la Coesione della Regione Campania di cui alla DGR 616/2024. Infatti, l’evento è stato reso possibile grazie ad un finanziamento della Regione Campaniaal Comune diper la realizzazione del variegato calendario che riguarderàl, concerti gospel, opera e tanto altro. Da quest’oggi è possibile acquistare i biglietti al Botteghino del. Il 6 dicembre, in occasione dell’accensione dell’Albero a Piazza Portanova, si terrà un concerto delle voci bianche del Massimo cittadino ea Piazza Flavio Gioia- in occasione dell’accensione delle Luci- con l’esibizione del Coro Gospel deldiche sarà accompagnato dal quartetto d’archi del Lirico.