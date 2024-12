Isaechia.it - Wanda Nara sfratta Mauro Icardi e chiama la polizia, lui fa scattare una controdenuncia: “Spariti orologi, gioielli e contanti”

Sembra essere definitivamente giunto al capolinea l’idillio amoroso tra.Negli scorsi giorni la showgirl, dopo aver ufficializzato la nuova relazione con il rapper L-Gate, ha anche denunciato l’ormai ex marito. Il motivo? Stando a quanto riportato dal giornalista Pepe Ochoa il calciatore non avrebbe lasciato entrarenel loro appartamento a Buenos Aires, dopo essere rientrata dalla fuga d’amore con il nuovo fidanzato.Questa denuncia avrebbe poi creato del malcontento generale tra i due ex coniugi che sarebbe sfociato in una grossa lite anche per l’affido delle due figlie Isabella e Francesca. Il padre infatti vorrebbe portarle con sé in Europa, mentre la madre si è detta contraria. Tutto questo trambusto familiare avrebbe spintoa denunciaredi violenza di genere e anche di averle sottratto ben oltre 70 mila euro.