Tennis l’Italia si aggiudica le finali di Coppa Davis per i prossimi tre anni | si parte da Bologna nel 2025

Dopo averla dominata in terra straniera, laviene portata in Italia. Gli azzurri hanno vinto il titolo nelle ultime due edizioni, a Malaga, in Spagna. Adesso tocca al nostro Paese a ospitare ledel torneo a squadre per un triennio, dalal 2027. Si partirà il prossimo anno da. AllaCup Final 8 Jk Sinner e compagni accederanno per diritto, grazie alla wild card che spetta alle Nazioni ospitanti. L’altro “invito” dicipazione diretta all’atto finale sarà dato all’Olanda, arrivata seconda nell’edizione appena conclusasi. L’InternationalFederation, attraverso il presidente David Haggerty, ha commentato così l’assegnazione del torneo: «Siamo felici di questa partnership con la Fitp per la Final 8 diha una ricca storia nele ha dimostrato di saper organizzare eventi sportivi di livello mondiale.