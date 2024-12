Sanremo 2025 tra i big anche Lucio Corsi | chi è?

Leggi su Corrieretoscano.it

Annunciati i cantanti big del Festival didiretto e condotto da Carlo Conti da 11 a 15 febbraio. Tra nomi dei cantanti protagonisti in gara per la kermesse, c’èquello diè nato a Grosseto nel 1993. È cresciuto a Vetulonia, nella Maremma Toscana, un luogo particolare che ha molto influenzato il suo percorso artistico e musicale. Sin dall’adolescenza,ha iniziato a scrivere canzoni con riferimenti al mondo rurale. Ciò lo porta a esibirsi nei locali e nelle piazze della sua città natale.Per intraprendere la carriera musicale, si trasferisce a Milano e nel 2015 pubblica i primi lavori d’album, mescolando diverse influenze tra il rock progressivo, il cantautorato e testi poetici. Il suo stile originale lo fa accostare ad artisti come David Bowie e Renato Zero.