Rampage 30.11.2024 Una Noche de Lucha Libre

Benvenuti all’analisi di questo specialedel sabato sera dalla Santander Arena di Reading, Pennsylvania. Una serata dedicata allacon diversi ospiti dal CMLL e il “misterioso” debutto di Harleygram. Scusate il ritardo amici lettori ma da buon martire del wrestling dopo la live di Collision e Survivor Series ho dovuto recuperare il sonno perduto.Thunder Rosa vs Harleygram (2,5 / 5) Il match inizia con una certa confusione quando una misteriosa Harleygram fa il suo ingresso. Durante il match la maschera viene tolta rivelando che si tratta di Harley Cameron, per poi essere rimessa. Rosa domina con dropkick all’angolo e prova una pendulum submission. Cameron riesce a liberarsi e attacca la gamba dell’avversaria, con anche una 619 al ginocchio. Alla fine Rosa smaschrera di nuovo Harley e conclude il match con un package driver per lo schienamento.