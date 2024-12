Terzotemponapoli.com - Questo Napoli capolista: dove si può migliorare?

Ilvittorioso ieri a Torino: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediset.mediaset.it. Ilsembra averci preso gusto nelle vittorie di misura, col successo sul Torino che conferma gli azzurri in testa alla classifica in solitaria e al nono clean sheet stagionale. Un Conte di “allegriana memoria”, di corto muso come direbbe il tecnico toscano, che si accontenta e gode, ma. così così. Se è vero che il risultato poteva essere più tondo, col solo Milinkovic-Savic che ha diviso i campani dai gol, il mister pugliese può tirare le orecchie ai suoi per le occasioni non sfruttate e per le troppe concesse., occorre più precisione.La voglia di vincere di una squadra si vede dalla precisione e dall’attenzione ai dettagli. E anche se entrambe hanno vacillato nella sfida dell’Olimpico Grande Torino, di certo ilnon vorrà vivere da spettatore la corsa scudetto, ma esserne protagonista.