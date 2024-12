Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto e finisce contro una pianta: paura per una donna

Leggi su Lanazione.it

San Casciano (Firenze), 2 dicembre 2024 – E’ stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano e presa in consegna dall’infermiere e dai volontari della Misericordia di San Casciano per poi essere trasportata in codice giallo in ospedale. E’ successo poco dopo le 8 di lunedì 2 dicembre lungo la via Grevigiana tra l’incrocio di via Sant’Anna e via di Luiano a Mercatale. Lasembra abbia perso ilinvadendo la corsia opposta per poi salire nel campo soprastante la sede stradale e dopo avere urtato unadi olivo, si è ribaltata e rimanendo su un lato. Laè rimasta sempre cosciente, estratta dal portellone posteriore, è stata presa in consegna dai sanitari. Sul posto sono intervenute due pattuglie di agenti della polizia locale di San Casciano per regolare il traffico a quell’’ora intenso, mentre una pattuglia della polizia locale del pronto intervento dell’Unione comunale del Chianti fiorentino per eseguire i rilievi.