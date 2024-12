Ilgiorno.it - Mario Melazzini è il nuovo direttore del welfare lombardo. “Per me una grande responsabilità”

Milano, 2 dicembre 2024 –è ildella Direzione Generaledi Regione Lombardia. La Giunta regionale lo ha nominato oggi con delibera su proposta dall'assessore regionale al, Guido Bertolaso. Guido Bertolaso e Attilio Fontana agli stati generali della sanità organizzati dalla Lega al Pirellone, Milano 22 Novembre 2024 ANSA/MATTEO CORNER L’assessore “Il valore dinon è di sicuro una scoperta recente – ha sottolineato l’assessore alGuido Bertolaso – con lui sto lavorato a stretto contatto da quando sono diventato assessore ed è riconosciuto da tutti un esperto molto più che autorevole.conosce perfettamente la macchina regionale ma ha anche unaesperienza sul campo, a contatto diretto con le persone, che gli permetterà di affrontare al meglio le sfide e le problematiche concrete che ci stiamo impegnando a risolvere per i cittadini lombardi, per i pazienti e per tutto il personale del sistema sanitario regionale”.