Sport.quotidiano.net - L’Inter si ferma davanti allo choc. Marotta: "Siamo una comunità e restiamo insieme vicini a Edoardo. Sospendere? Decisione spontanea»

Leggi su Sport.quotidiano.net

A rendersi conto, per primo, di quanto stava accadendo aBove è stato Denzel Dumfries. Era il più vicino al giocatore della Fiorentina, anche per una questione di ruoli: uno esterno a destra nel, l’altro a sinistra per la Fiorentina, impegnati in zolle simili e a contatto già ad inizio partita in uno scontro di gioco in area viola.a compagni ed avversari, ma anche a Inzaghi che è addirittura scivolato nel tentativo di avvicinarsi per soccorrere Bove, ha fatto ampi cenni chiedendo un intervento immediato. I responsabili dei due staff si sono adoperati direttamente sul campo, quindi il ragazzo è stato portato con la barella sull’ambulanza, grazie alla quale ha raggiunto l’ospedale di Careggi. Nel giro di mezz’ora, sono arrivate le notizie sui miglioramenti. A quel punto le squadre erano già rientrate da tempo negli spogliatoi, verso la quale entrata si sono incamminati calciatori e dirigenti, alcuni ancora con le mani nei capelli, molti in difficoltà anche solo a dirigersi verso il tunnel.