Liga 2024 2025 | Lukebakio risponde a Budimir 1-1 tra Siviglia e Osasuna

Leggi su Sportface.it

Termina in parità per 1-1 il posticipo della 15^ giornata ditra, importante anche per quella che è la corsa a una zona in Europa. Succede tutto negli ultimi venti minuti, con gli ospiti che sviluppano bene l’azione sulla destra e passano avanti con il colpo di testa di, abile a sbucare di testa tra i difensori locali sul cross perfetto di Areso. Tanta qualità anche nel gol delche ha portato al pareggio: lancio lunghissimo di Saul, primo tocco perfetto dia evitare l’uscita di Herrera prima di appoggiare in rete. In generale, ilcrea di più ma deve accontentarsi di un punto che lo lascia in undicesima posizione a 19 punti, a -4 dagli avversari odierni., 1-1 traSportFace.