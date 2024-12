Quotidiano.net - Le sorelle Casati e l’idea di Pulvera. Dallo scarto nasce la bellezza

SI CHIAMA– come ’polvere’ nel dialetto brianzolo, ma anche come pulv-era, ’era della polvere’ – ed è una startup fondata sull’ecosostenibilità. Sfrutta infatti il know-how e la tecnologia della polverizzazione con cui si produce il flock, la ’polvere magica’ ottenuta dal riutilizzo delle fibre tessili e dei loro avanzi - oggi impiegata in una vasta gamma di settori, dalla moda all’automotive, dal packaging di lusso alla cosmetica, fino al design industriale - per realizzare materiali innovativi e soluzioni di design.è un’azienda nata per chiudere il cerchio: si pone al servizio della creatività e delle aziende che non sanno come impiegare i resti delle loro produzioni tessili, il cui smaltimento sarebbe un costo a loro carico. Ora, grazie aldila