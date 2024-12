Intesa SanPaolo disservizi sull’app | conto inaccessibile per ore stipendi e pensioni fantasma Cosa sta succedendo

Leggi su Open.online

L’app per smartphone diè irraggiungibile o rallentata da lunedì mattina 2 dicembre. Disagi ehanno colpito migliaia di utenti che hanno provato a entrare nell’homebanking da mobile senza successo, circa il 30 per cento dei clienti secondo l’istituto. È il quinto down registrato dalla banca in poco più di un mese e questa volta avviene in concomitanza con il primo giorno del mese, proprio quando milioni di dipendenti e pensionati ricevono l’accredito sul proprio. I disagi hanno interessato anche i clienti Isybank, la banca completamente digitale del gruppo. «Il problema è stato individuato fin dalle prime ore del mattino esi è subito adoperata per risolvere il blocco della app, che è dovuto all’intenso traffico fin dalle prime ore del mattino», fa sapere l’istituto, «la vicenda è in fase di risoluzione».